Волочкова взяла в руки мощный ствол, прижав к нему передок: стоны на Мальдивах (фото)

Анастасия Волочкова поразила публику своей волшебной грацией и силой, запрыгнув на ствол пальмы и обхватив ее руками и длинными ногами.

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Звезда прижалась к дереву всем телом, вызывая трепетные мечты у представителей сильной половины человечества. Не исключено, что часть поклонников, увидев сей кадр, просто застонала от удивления и восторга.

Балерине в очередной раз удалось доказать, что она является фавориткой в умении позировать на пляжах, ибо повторить такое может не каждый!