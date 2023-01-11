Волочкова взяла в руки мощный ствол, прижав к нему передок: стоны на Мальдивах (фото)

Волочкова взяла в руки мощный ствол, прижав к нему передок: стоны на Мальдивах (фото)

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина показала удивительные кадры.

Анастасия Волочкова поразила публику своей волшебной грацией и силой, запрыгнув на ствол пальмы и обхватив ее руками и длинными ногами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Звезда прижалась к дереву всем телом, вызывая трепетные мечты у представителей сильной половины человечества. Не исключено, что часть поклонников, увидев сей кадр, просто застонала от удивления и восторга.

Балерине в очередной раз удалось доказать, что она является фавориткой в умении позировать на пляжах, ибо повторить такое может не каждый!

Балерина показала удивительные кадры. Фото: соцсести

Читайте также