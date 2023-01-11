Бейонсе пригласила засидевшуюся дома Бритни Спирс в свой клип

А знаете, что мы с вами не увидим, хотя могли бы? Бритни Спирс в новом клипе Бейонсе.

41-летняя звезда R’n’B пригласила свою 41-летнюю измученную опекой коллегу сняться в ее новом музыкальном видео (наверняка на одну из песен альбома Renaissance 2022 года), но шумной коллаборации у двух культовых певиц не получилось.

Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на свои источники, но журналисты не знают, почему идея участия Бритни в клипе Бейонсе провалилась. Они подали запросы на комментарии представителям обеих звезд, но никто им ничего не ответил.

Остается только предположить, что не так уж госпожа Спирс хочет вернуться в большую игру. Появление в клипе подруги неплохо подстегнуло бы ее камбэк после долгого перерыва, но танцевать дома одной перед камерой Бритни, похоже, интересней.