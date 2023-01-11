«Год прошел или меньше?»: Миро поддержала Карпович, которая быстро заменила Прилучного

Мирослава Карпович накануне рассказала КП, что подобрала замену Павлу Прилучному. У нее есть мужчина, а с мужчиной – настоящая любовь.

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Блогер Лена Миро похвалила актрису за выбранную тактику. Ведь она не стала никому рассказывать о своих переживаниях и обиде, а просто занялась строительством своей жизни дальше. И быстро получила результат – Павел Прилучный забыт, рядом – прекрасный мужчина.

Миро посоветовала и экс-жене Павла Прилучного Агате Муцениеце прекратить страдать по былым отношениям и устремить свой взор в будущее.

«Не стоит ни бежать за трамваем, ни ждать, когда он развернется на конечной и приедет назад. Милуется Пашка с новой женой? За него можно порадоваться и забыть. И приложить усилия, чтобы и ты сама стала счастливой.

Вот у Карпович уже есть мужик. Любимым его называет. Год прошел или даже меньше? А Агатка все ноет и ноет который год», - написал Лена Миро в своем ЖЖ.