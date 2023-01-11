Назван лучший драматический фильм по версии «Золотого глобуса»

Стали известны новые обладатели кинопремии «Золотой глобус». В номинации «Лучший драматический фильм» победила картина Стивена Спилберга «Фабельманы». Кроме того, Спилбергу вручили награду как лучшему режиссеру года.

С «Фабельманами» соревновались другие фильмы, заявленные на номинацию: «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Топ Ган: Мэверик» Джозеефа Косински, «Тар» Тодда Филда и «Элвис» База Лурмана.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, вручение кинопремии «Золотой глобус» проводится вот уже 80 лет, организатор мероприятия – Голливудская ассоциация иностранной прессы. По материалам издания Аrgumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.