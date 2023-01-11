Обещала, что Галкин* закроет рот: как Пугачева спасала мужа — бесполезно

Осенью Алла Пугачева отметилась в России после побега в Израиль. Звезда заявила, что привезла детей в школу. Однако «обучение» продолжалось около месяца, после чего Примадонна вновь вернулась на Землю обетованную в дурном настроении.

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О том, что у народной артистки кошки на душе скребли, было очевидно — она тут же излилась злостью в соцсетях на неких недоброжелателей.

Журналисты КП выяснили, зачем на самом деле Пугачева прилетала в Москву и почему ее настроение было подорвано.

Оказывается, Алла Борисовна пыталась спасти своего мужа Максима Галкина*, пристроив его назад в российский шоу-бизнес и на ТВ. Каких только порогов она не оббивала, обещала, что тот навсегда замолчит и не будет никого критиковать, но бесполезно! Везде только руки развели: дескать, уже поздно да и публика теперь не примет.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.