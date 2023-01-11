«Чувствую себя в ловушке»: автомобилист Брэд Питт признался, что бесит его больше всего на дороге

59-летний Брэд Питт появился на обложке первого номера журнала W за 2023 год как одна из лучших кинозвезд 2022-го. И рассказал изданию некоторые подробности своей жизни.
Актер поделился, что больше всего его раздражает в обычной жизни, и этот бесящий момент связан с вождением автомобиля. Брэд называет его «мой момент Ларри Дэвида (американский комик и сценарист)».
«Это когда люди находятся в полосе обгона и едут так же медленно, как и все остальные на обычных полосах. Они блокируют движение, и вы не можете обогнать. А я должен двигаться. И когда я чувствую себя в ловушке, я набрасываюсь на них всем своим Ларри Дэвидом», — говорит Питт в специальном видео журнала.
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В том же ролике актер вспомнил свою первую постельную сцену в кинокарьере. Она случилась в сериале «Даллас» 1987 года. Герой Питта просто валялся на сене в сарае, Брэд даже не помнит, чтобы у него был какой-то сюжет, он «просто перекатывался и резвился».