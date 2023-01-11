От стройности до лишнего веса один шаг: в Сети обсуждают изменившуюся внешность «мисс Вселенной – 2021»

Харнааз Сандху

Харнааз Сандху. Фото: соцсети 

Поклонники сравнивают фото модели Харнааз Сандху до и после изменения.

«Мисс Вселенная – 2021» стала предметом для бурных обсуждений. 

20 лет до Харнааз Сандху никто из Индии не выигрывал титул главного конкурса красоты на планете. 

Харнааз Сандху с набранными килограммами. Фото: соцсети 

Напомним, ранее женщина-шахтер поразила кардинальным преображением.

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Однако приз такого масштабного состязания принес Сандху как популярность и любовь  поклонников, так и насмешки. Потому что буквально через пару месяцев стройная брюнетка расслабилась и набрала в весе.

«Надо мной издевались за то, что я набрала вес. Мне было удивительно то, как агрессивно люди начали высказывать свое мнение, которое на самом деле не должно иметь для меня значения. Дело не в том, как ты выглядишь, а в том, кто ты внутри, как ты относишься к людям и во что веришь», — процитировали знаменитость starhit.ru.

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