От стройности до лишнего веса один шаг: в Сети обсуждают изменившуюся внешность «мисс Вселенной – 2021»

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Однако приз такого масштабного состязания принес Сандху как популярность и любовь поклонников, так и насмешки. Потому что буквально через пару месяцев стройная брюнетка расслабилась и набрала в весе.

«Надо мной издевались за то, что я набрала вес. Мне было удивительно то, как агрессивно люди начали высказывать свое мнение, которое на самом деле не должно иметь для меня значения. Дело не в том, как ты выглядишь, а в том, кто ты внутри, как ты относишься к людям и во что веришь», — процитировали знаменитость starhit.ru.