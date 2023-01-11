От стройности до лишнего веса один шаг: в Сети обсуждают изменившуюся внешность «мисс Вселенной – 2021»

«Мисс Вселенная – 2021» стала предметом для бурных обсуждений.
20 лет до Харнааз Сандху никто из Индии не выигрывал титул главного конкурса красоты на планете.
Харнааз Сандху с набранными килограммами. Фото: соцсети
Напомним, ранее женщина-шахтер поразила кардинальным преображением.
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Однако приз такого масштабного состязания принес Сандху как популярность и любовь поклонников, так и насмешки. Потому что буквально через пару месяцев стройная брюнетка расслабилась и набрала в весе.
«Надо мной издевались за то, что я набрала вес. Мне было удивительно то, как агрессивно люди начали высказывать свое мнение, которое на самом деле не должно иметь для меня значения. Дело не в том, как ты выглядишь, а в том, кто ты внутри, как ты относишься к людям и во что веришь», — процитировали знаменитость starhit.ru.