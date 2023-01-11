«Даже пусть и не думает!»: Маша Распутина запретила дочери обзаводиться женихами

Исполнительница Маша Распутина поделилась планами на будущее. Знаменитость собирается интеллектуально развивать свою младшую дочь.

Распутина призналась, что Маша бросила учебу и до сих пор не определилась с дальнейшей жизнью.

«Она должна стать чем-то и кем-то в этой жизни, а уже потом женихов искать. Для того, чтобы появился нормальный жених, с интеллектом, нужно самой быть интеллектуальным существом. Так что мы будем с дочкой заниматься и совершенствоваться!», – заявила Распутина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Из-за инфантильности дочери Маши Распутина не допускает и мысли о том, что наследница может жить с кавалером.