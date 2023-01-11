До 200 тысяч рублей в день: стало известно, сколько Ксения Бородина зарабатывает на услугах красоты

Оказалось, что бизнесвумен Ксения Бородина собралась отдать свой салон красоты новому владельцу.

Бородина обратилась на сайт с объявлениями, где и разместила сообщение о продаже своего салона красоты.

К слову, Бородина хочет за свой бизнес 2,5 млн рублей. При этом указано, сколько салон приносит за день: 150-200 тысяч рублей. Окупиться салон должен за 1-1,5 года.

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