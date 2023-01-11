«Сладкий пирожочек»: Ольга Серябкина показала сына, который научился ходить

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина. Фото: соцсети 

Исполнительница стала мамой 22 ноября 2021 года.

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина разместила в социальной сети свежие фотографии с сыном Лукой. Примечательно, что на них были запечатлены первые шаги малыша.

Серябкина призналась, что не успела заметить, как ее грудной сын подрос.

«Пока была новогодняя суета, я только осознала, насколько мой сын уже подрос! Он уже ходит и даже почти бегает», – заявила счастливая родительница.

Ольга в черном платье в пол с открытой спиной понежилась с наследником в лучах солнца. Также Серябкина взяла Луку за руку и прошлась по просторной квартире.

Малыш в ярко-зеленых штанишках умилил поклонников певицы:

«Самые нежные фотографии», «Какой Лука уже большой», «Сладкий пирожочек».

Ольга Серябкина с сыном Лукой. Фото: соцсети 

Напомним, ранее повзрослевших детей показала певица Макsим. 

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