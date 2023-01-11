«Красивые цветы жизни»: Макsим показала дочерей, которые стали ее настоящими копиями

Певица Макsим разместила в личном микроблоге кадры с дочками Марией и Александрой. Примечательно, что малышки выросли копиями мамы.

Поклонники певицы при виде ее наследниц отметили, как сильно поменялись девочки.

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Особенно впечатлила фолловеров старшая дочь Александра. 13-летняя дочь Макsим позировала перед новогодней елкой в белоснежном платье и гетрах с грубыми ботинками. Рыжеволосая красавица напомнила поклонникам саму певицу: