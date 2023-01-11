«Красивые цветы жизни»: Макsим показала дочерей, которые стали ее настоящими копиями

Певица Макsим разместила в личном микроблоге кадры с дочками Марией и Александрой. Примечательно, что малышки выросли копиями мамы.
Поклонники певицы при виде ее наследниц отметили, как сильно поменялись девочки.
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Особенно впечатлила фолловеров старшая дочь Александра. 13-летняя дочь Макsим позировала перед новогодней елкой в белоснежном платье и гетрах с грубыми ботинками. Рыжеволосая красавица напомнила поклонникам саму певицу:
«Старшая девочка – копия мамы», «Саша так на маму похожа», «Саша – красотка обалденная!».
Дочери Макsим. Фото: соцсети
Младшая Мария в свои восемь тоже впечатлила слушателей родительницы. Светловолосая малышка нежно обнимала на фото старшую сестру, при этом демонстрируя платье принцессы.
«Какие красивые цветы жизни», – заключили поклонники в социальной сети.
Напомним, ранее Ксения Бородина в рубашке цвета нежного лотоса показала повзрослевших наследниц на отдыхе.