Поклонники обрадуются: экранизация «Чебурашки» может получить продолжение

У экранизации знаменитого советского мультфильма «Чебурашка» может появиться продолжение! Об этом рассказал генеральный продюсер фильма «Чебурашка» Алексей Троцюк. По его словам, режиссер Дмитрий Дьяченко смог создать продукт, в котором нуждался российский зритель.

«Да, конечно, такие планы есть, мы очень многому научились на этом релизе, но пока ни о чем конкретно сказать не можем», — цитирует его «Бюллетень кинопрокатчика».

Как подчеркнул Троцюк, «Чебурашка» стал главным кинособытием новогодних праздников. Он не сомневался, что фильм сделает хорошую кассу в прокате.