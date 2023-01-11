Поклонники обрадуются: экранизация «Чебурашки» может получить продолжение

У экранизации знаменитого советского мультфильма «Чебурашка» может появиться продолжение! Об этом рассказал генеральный продюсер фильма «Чебурашка» Алексей Троцюк. По его словам, режиссер Дмитрий Дьяченко смог создать продукт, в котором нуждался российский зритель.
«Да, конечно, такие планы есть, мы очень многому научились на этом релизе, но пока ни о чем конкретно сказать не можем», — цитирует его «Бюллетень кинопрокатчика».
Как подчеркнул Троцюк, «Чебурашка» стал главным кинособытием новогодних праздников. Он не сомневался, что фильм сделает хорошую кассу в прокате.
Всего за три дня проката фильм полностью окупил свое производство. На его создание было потрачено 850 миллионов рублей, но уже 3 января кассовые сборы смогли преодолеть эту отметку.