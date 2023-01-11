Родители и близкие люди: Слава отреагировала на слухи о том, что отдыхает с мужем после расставания

Певица Слава тяжело переживает расставание с супругом. Напомним, она состояла в гражданском браке с 70-летним Анатолием Данилицким более 20 лет.

В соцсетях скандальная звезда стала публиковать видеоролики со слезами на глазах. С артисткой Данилицкий так и не оформил официальный брак, однако в 2011 году у них родилась дочь.

По словам самой певицы, в их отношениях с мужем было много хорошего, но в последние годы стало слишком много плохого. При этом она уточнила, что уже готова к новым отношениям. В 2023 году дива мечтает встретить умного, богатого и харизматичного мужчину.

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