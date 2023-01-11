«Мы заслужили эту встречу»: Самойлова раскрыла цель путешествия в Африку

Рэпер Джиган, его жена, бизнесвумен Оксана Самойлова, и их четверо детей накануне уехали из Дубая. Знаменитая семейка, разумеется, не собирается возвращаться в Москву. Они продлили свой отпуск и отправились на Маврикий. А сегодня светская львица рассказала, почему выбрали именно это место.
Отпраздновав грандиозную многомиллионную свадьбу в конце прошлого года, Джиган и Самойлова собрали чемоданы и перед Новым годом улетели в Арабские Эмираты, чтобы провести там праздники. А после этого решили продолжить свое путешествие.
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Блогер долгое время не раскрывала, куда они летят с семьей и зачем. Она предложила фанатам самим угадать, но правильный ответ поступил только сегодня. Они устроились на вилле на острове Маврикий. Красотку, кстати, даже не смущали «соседи» в виде летучих мышей и жаб, которые оказались повсюду. По ее словам, ей нравится вот такой дикий, но интересный и необычный отпуск.
Самойлова с шикарной фигурой на отдыха. Фото: соцсети
Сегодня Оксана разоткровенничалась с фанатами и рассказала, с какой целью они прибыли на Маврикий. Именно в Африке семья захотела попытать счастье и все-таки исполнить свою давнюю мечту — увидеть китов. По словам Самойловой, они пытаются осуществить ее 12 лет.
«Кто давно на меня подписан, знает, что мы всю жизнь охотимся за китами))) И несмотря на все наши дикие путешествия кроме китовой акулы нам ни разу не удалось никого увидеть))) Цель этой поездки очевидна. Киты, китулечки, китули))) 12 лет поисков и попыток по всему миру. Мне кажется мы все уже заслужили эту встречу», — отметила она в блоге (орфография и пунктуация автора даны без изменений. — Прим. ред.).
При этом у дивы есть фобия: она боится глубины и нырять. В отличие от Джигана, она не может пересилить себя. Но несмотря на это, ради китов она готова все перебороть.