Одежду скинула и спиной развернулась: Каролина Севастьянова показала просвет между ножек — мужчины выпали в осадок

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова будоражит воображение поклонников. Правда, для этого она не выходит на спортивные помосты, а красиво раздевается.

Спортсменка обладает совершенными формами, она хороша собой. Каждое фото Каролины Севастьяновой в микроблоге вызывает бурную реакцию подписчиков, преимущественно мужчин.

Каролина Севастьянова размещала снимок, на котором позирует стоя без одежды. Она развернулась спиной к камере и продемонстрировала свой вид сзади, приведя в восторг мужскую часть публики в Сети.

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