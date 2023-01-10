Одежду скинула и спиной развернулась: Каролина Севастьянова показала просвет между ножек — мужчины выпали в осадок

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова показала идеальный вид сзади.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова будоражит воображение поклонников. Правда, для этого она не выходит на спортивные помосты, а красиво раздевается.

Спортсменка обладает совершенными формами, она хороша собой. Каждое фото Каролины Севастьяновой в микроблоге вызывает бурную реакцию подписчиков, преимущественно мужчин.

Каролина Севастьянова размещала снимок, на котором позирует стоя без одежды. Она развернулась спиной к камере и продемонстрировала свой вид сзади, приведя в восторг мужскую часть публики в Сети.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Каролина Севастьянова в бикини. Фото: соцсети

«Красиво показала, какой просвет между ножек. Очень сексуально получилось», «Шедевр», «Роскошный силуэт», «Идеальная и реальная», — отреагировали на снимок Каролины Севастьяновой мужчины в Сети.

Читайте также