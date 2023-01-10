Нюша в нюдовых лосинах раскинула ноги, блеснув своим «сочным персиком»: слюнки потекли от этой складки

Нюша уже давно строит карьеру на сцену. Она стала одной из самых известных исполнительниц в России. Однако артистка теперь редко дает концерты. В 2021 году она снова стала мамой. Певица растит не только дочку Серафиму-Симбу, но и годовалого сына Саффрона. Вместе с семьей она переехала жить в Дубай.
Еще недавно Нюша носила наряды свободного кроя, но она начала активно заниматься спортом, чтобы вернуться в форму. Певица не скрывает, что ей нравится заниматься растяжкой. На этот раз она запечатлелась в нюдовых лосинах. Она села на шпагат, продемонстрировав свой пышный тыл. Артистка показала округлые прелести во всей красе.
Кадры из спортзала ошарашили поклонников. Она впечатлила их своей фигурой и растяжкой. «Ого, какая», «Просто красотка», «Ну что за сдоба», «Шикарные булочки», «Тут есть на что смотреть», «Ох, вот это красота», «Вот чем покоряла мужчин», «Очень аппетитные виды», «Вкусный персик», — стали писать пользователи Сети.
Нюша. Фото: соцсети звезды