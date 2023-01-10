Нюша в нюдовых лосинах раскинула ноги, блеснув своим «сочным персиком»: слюнки потекли от этой складки

Нюша уже давно строит карьеру на сцену. Она стала одной из самых известных исполнительниц в России. Однако артистка теперь редко дает концерты. В 2021 году она снова стала мамой. Певица растит не только дочку Серафиму-Симбу, но и годовалого сына Саффрона. Вместе с семьей она переехала жить в Дубай.