Статная, красивая: Волочкова в струящемся платье жемчужного оттенка подчеркнула тонкую талию — умеет же

Известная балерина Анастасия Волочкова устроила себе 18-дневные каникулы на Мальдивах. На отдыхе звезда, которой на днях исполнится 47 лет, позволила себе полностью раскрепоститься.

Анастасия Волочкова то и дело демонстрирует в микроблоге, как она хороша в свои годы. Анастасия Волочкова непрерывно позирует полуобнаженной, доказывая поклонникам, что ее тело все еще имеет товарный вид.

Только под вечер Анастасия Волочкова облачается в роскошные наряды, показывая, что у нее в наличии имеется и вкус.

Вполне себе эстетическим снимком Анастасия Волочкова поделилась вечером во вторник, 10 января, вероятно, сделав его по дороге на ужин.

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