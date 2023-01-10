Статная, красивая: Волочкова в струящемся платье жемчужного оттенка подчеркнула тонкую талию — умеет же

Известная балерина Анастасия Волочкова устроила себе 18-дневные каникулы на Мальдивах. На отдыхе звезда, которой на днях исполнится 47 лет, позволила себе полностью раскрепоститься.
Анастасия Волочкова то и дело демонстрирует в микроблоге, как она хороша в свои годы. Анастасия Волочкова непрерывно позирует полуобнаженной, доказывая поклонникам, что ее тело все еще имеет товарный вид.
Только под вечер Анастасия Волочкова облачается в роскошные наряды, показывая, что у нее в наличии имеется и вкус.
Вполне себе эстетическим снимком Анастасия Волочкова поделилась вечером во вторник, 10 января, вероятно, сделав его по дороге на ужин.
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Анастасия Волочкова покрасовалась в струящемся платье в пол жемчужного оттенка. Балерина сделала акцент на талию. В кадре она смотрится статной красавицей, принявшей эффектную позу.
Анастасия Волочкова в струящемся платье. Фото: соцсети