«Были рады снова встретиться»: Мирослава Карпович рассказала о важном событии в жизни

Не так давно стало известно о возвращении на экраны культового сериала «Папины дочки». Создатели фильма задумали снять продолжение и уже приступили к работе.
В сериале появятся хорошо знакомые его поклонникам актрисы. Как рассказала Мирослава Карпович, сыгравшая в сериале старшую из пяти сестер Васнецовых, они уже собирались вместе с задействованными в картине артистами.
Актрисы, сыгравшие сестер Васнецовых, тепло общаются между собой.
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«Ничего не могу рассказать — ни содержание, ни дату премьеры. Могу только отметить, что все мы были очень рады снова встретиться. Хотя и не переставали общаться. У нас есть общий чат с девочками, мы поздравляем друг друга, что-то смешное присылаем. Дашка Мельникова любит скидывать свои селфи со смешными лицами, в общем, балуемся. Мы уже и вживую виделись, все отлично», — поделилась Мирослава Карпович.
По материалам kp.ru