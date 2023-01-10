«Были рады снова встретиться»: Мирослава Карпович рассказала о важном событии в жизни

Не так давно стало известно о возвращении на экраны культового сериала «Папины дочки». Создатели фильма задумали снять продолжение и уже приступили к работе.

В сериале появятся хорошо знакомые его поклонникам актрисы. Как рассказала Мирослава Карпович, сыгравшая в сериале старшую из пяти сестер Васнецовых, они уже собирались вместе с задействованными в картине артистами.

Актрисы, сыгравшие сестер Васнецовых, тепло общаются между собой.

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