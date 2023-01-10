«Растет мой мужчина»: уехавшая из России Волосожар предстала с повзрослевшим сыном от Транькова

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков вместе с детьми проводят зимние каникулы на Черном море.

Для семейного отдыха с дочкой и сыном пара облюбовала Грузию, где находится уже довольно продолжительное время, наслаждаясь солнцем и теплой погодой.

Татьяна Волосожар поделилась в микроблоге совместным снимком с сыном Теодором, которому в мае исполнится два года.

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