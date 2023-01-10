«Пинеточки прабабушки»: Аделина Сотникова сняла трогательное видео с возлюбленным и своим малышом

Аделина Сотникова стала знаменитой фигуристкой и завоевала титул олимпийской чемпионки. Однако она уже завершила свою карьеру. Теперь спортсменка строит семью. Своего возлюбленного она скрывает. Еще более неожиданной новостью звезда всех огорошила в октябре 2022 года. Она впервые стала мамой.
Примечательно, что Сотникова пока не раскрывает имя малыша и его пол. Однако иногда она делится кадрами с прогулок и показывает, как нежится с крохой в кроватке. А вот 10 января фигуристка опубликовала трогательное видео. Она отметилась у елки со своим возлюбленным. Лица не было видно. Пара взяла малыша и поставила на ножки. Он был в бодике и вязаных пинетках.
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«Пинеточки прабабушки», — похвасталась Аделина.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что у фигуристки хорошая семья. А другие предположили, что у нее растет дочка. «Выворотность у пупсика», «Какая милота», «Как это прекрасно», «Картинка получилась умилительная», — стали писать подписчики.
Аделина Сотникова с малышом и возлюбленным. Фото: соцсети звезды