«Пинеточки прабабушки»: Аделина Сотникова сняла трогательное видео с возлюбленным и своим малышом

Примечательно, что Сотникова пока не раскрывает имя малыша и его пол. Однако иногда она делится кадрами с прогулок и показывает, как нежится с крохой в кроватке. А вот 10 января фигуристка опубликовала трогательное видео. Она отметилась у елки со своим возлюбленным. Лица не было видно. Пара взяла малыша и поставила на ножки. Он был в бодике и вязаных пинетках.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».