«Он не артист»: Мирослава Карпович рассекретила возлюбленного — по Павлу Прилучному и не думала страдать

Актрису Мирославу Карпович с недавнего момента было принято жалеть. Как же! Она встречалась с Павлом Прилучным сразу после развода артиста с Агатой Муцениеце, залечивала его душевные раны, играла с его детьми. А он взял и летом этого года женился на другой. Влюбился в актрису Зепюр Брутян и тут же сделал ей предложение.
Но, как выяснилось, Мирослава Карпович, которой в марте исполнится 37 лет, и не думала страдать. Актриса призналась, что счастлива с новым избранником, который не имеет отношения к артистической сфере.
И они не просто встречаются, а все серьезно. Мирослава Карпович знакома с семьей возлюбленного.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Избранника Мирослава Карпович рассекретила, рассказывая, как встречала Новый год.
«С любимым (он не артист) и его семьей. Моя мама и младшая сестра Кристина с женихом отмечали в Таиланде, младший брат Андрюшка — с большой компанией друзей. Мы были рады, что каждый придумал себе праздник по своему желанию, но все были на видеосвязи. Мы раньше всегда отмечали семьей, но два года назад папа умер, он был нашим связующим звеном, и стало морально тяжело без него. И поэтому мы решили изменить систему, чтобы не так было грустно дома без папы, где все о нем напоминает», — поделилась Мирослава Карпович.
По материалам kp.ru