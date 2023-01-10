«Он не артист»: Мирослава Карпович рассекретила возлюбленного — по Павлу Прилучному и не думала страдать

Актрису Мирославу Карпович с недавнего момента было принято жалеть. Как же! Она встречалась с Павлом Прилучным сразу после развода артиста с Агатой Муцениеце, залечивала его душевные раны, играла с его детьми. А он взял и летом этого года женился на другой. Влюбился в актрису Зепюр Брутян и тут же сделал ей предложение.

Но, как выяснилось, Мирослава Карпович, которой в марте исполнится 37 лет, и не думала страдать. Актриса призналась, что счастлива с новым избранником, который не имеет отношения к артистической сфере.

И они не просто встречаются, а все серьезно. Мирослава Карпович знакома с семьей возлюбленного.

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