«Хочу двойняшек»: вдова Пьера Нарцисса готовится родить ребенка от умершего мужа — нужно полмиллиона рублей

Вдова покойного музыканта Пьера Нарцисса Валерия Калачева, у которой есть от него дочь Каролина-Кристель, намерена родить еще одного, а лучше двоих детей. От покойного мужа.

Как призналась, Валерия Калачева, и она, и Пьер-Нарцисс при жизни сдавали биоматериалы, так что, все возможно.

Как раз сейчас Валерия Калачева проходит все необходимые для зачатия обследования. Беременность обойдется ей в круглую сумму порядка 500 тысяч рублей. Биоматериал покойного Пьера Нарцисса хранится в Москве и будет подвергнут проверке. Если результат будет положительным, ребенок появится на свет. Если нет, Валерия Калачева намерена воспользоваться биоматериалом внебрачного сына Пьера Нарцисса, который живет в Африке.

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