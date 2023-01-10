«Хочу двойняшек»: вдова Пьера Нарцисса готовится родить ребенка от умершего мужа — нужно полмиллиона рублей

Вдова покойного музыканта Пьера Нарцисса Валерия Калачева, у которой есть от него дочь Каролина-Кристель, намерена родить еще одного, а лучше двоих детей. От покойного мужа.
Как призналась, Валерия Калачева, и она, и Пьер-Нарцисс при жизни сдавали биоматериалы, так что, все возможно.
Как раз сейчас Валерия Калачева проходит все необходимые для зачатия обследования. Беременность обойдется ей в круглую сумму порядка 500 тысяч рублей. Биоматериал покойного Пьера Нарцисса хранится в Москве и будет подвергнут проверке. Если результат будет положительным, ребенок появится на свет. Если нет, Валерия Калачева намерена воспользоваться биоматериалом внебрачного сына Пьера Нарцисса, который живет в Африке.
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Валерия Калачева. Фото: Global Look Press
Вдова Пьера Нарцисса не будет пользоваться услугами суррогатной матери, Валерия Калачева справится сама.
«Мне всего 35 лет, почему я не должна его вынашивать? Я вообще хочу двойняшек. Посмотрим, как повезет. У них в роду через поколение двойняшки, так что есть шансы. Но хочу уточнить, что никаких эмбрионов еще нет. Этот этап еще только предстоит. Яйцеклетка будет оплодотворяться в пробирке, и потом уже мне подсадят эмбрион», — поделилась Валерия Калачева.
По материалам kp.ru