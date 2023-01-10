Пупсики подросли: Ефременкова нарядила детей-близнецов в комбинезоны цвета молочного шоколада для зимней прогулки

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова делится с подписчиками подробностями своего материнства.

Сыновьям-близнецам Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира уже почти четыре месяца. За последнее время мальчики заметно подросли, но все еще умещаются в маленьких автомобильных люльках.

В микроблоге Юлия Ефременкова показала, как нарядила близнецов для прогулки. Она засняла Мондезира, держащего в руках две люльки с грудничками. Малышей родители утеплили в одинаковые комбинезоны оттенка молочного шоколада.

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