Пупсики подросли: Ефременкова нарядила детей-близнецов в комбинезоны цвета молочного шоколада для зимней прогулки

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова делится с подписчиками подробностями своего материнства.
Сыновьям-близнецам Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира уже почти четыре месяца. За последнее время мальчики заметно подросли, но все еще умещаются в маленьких автомобильных люльках.
В микроблоге Юлия Ефременкова показала, как нарядила близнецов для прогулки. Она засняла Мондезира, держащего в руках две люльки с грудничками. Малышей родители утеплили в одинаковые комбинезоны оттенка молочного шоколада.
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Под видео Юлия Ефременкова пожаловалась, что не знает, как правильно одевать близнецов из-за сильных морозов в Москве.
«В такую погоду даже не знаешь, как одевать детей. Одеваешь тепло — они парятся в машине, одеваешь легко — мерзнут на улице», — поделилась Юлия Ефременкова.