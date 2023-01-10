Ого, какие отрастила! Саша Гозиас из «Дома-2» предъявила на камеру пышную грудь – лиф едва справляется

Бывшая участница «Дома-2» Саша Гозиас всегда была девушкой раскрепощенной и любила демонстрировать на камеру все, чем ее наградила природа.

Замужество и наличие двоих детей ничуть не поменяли отношения Саши Гозиас к позированию. В эти дни вместе с супругом Саша Гозиас отдыхает на Бали. Отличное место для того, чтобы демонстрировать свои формы.

Саша Гозиас поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала в бикини, лиф которого едва справляется с объемом ее груди. Того и гляди - вывалится.

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