Доверилась стилистам и стала красоткой: Юля Салибекова избавилась от наращенных волос — теперь все шикарно

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова обожает экспериментировать со своим образом. За короткое время она успела побыть и брюнеткой, и рыжей, и блондинкой. Меняла Юлия Салибекова не только цвет, но и длину волос.
Юлия Салибекова вновь положилась на стилистов и избавилась от наращенных волос, с которыми проходила пару месяцев. Результатом преображения Юлия Салибекова поделилась в микроблоге. Поклонники признались, что стильная стрижка Юлии больше к лицу, чем длинные локоны.
Однако Салибекова поспешила уточнить, что опять намерена нарастить волосы, и будет так поступать, пока не отрастут свои.
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Юлия Салибекова до и после. Фото: соцсети
«Я и Я. Приехала на коррекцию и знаете, что хочу вам сказать? Качество моих волос стало лучше! Они отросли! Ощущение, что наращенные пряди «спасали» и «защищали» мои волосы от повреждений! Как будто «все взяли на себя». Я хочу отращивать свою длину, но буду это делать красиво, в наращенных волосах, тем более в салоне делают микро-наращивание, капсулы не видны! Уйти из блонда пока не готова!» — поделилась под фото Юлия Салибекова.