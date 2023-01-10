Доверилась стилистам и стала красоткой: Юля Салибекова избавилась от наращенных волос — теперь все шикарно

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова обожает экспериментировать со своим образом. За короткое время она успела побыть и брюнеткой, и рыжей, и блондинкой. Меняла Юлия Салибекова не только цвет, но и длину волос.

Юлия Салибекова вновь положилась на стилистов и избавилась от наращенных волос, с которыми проходила пару месяцев. Результатом преображения Юлия Салибекова поделилась в микроблоге. Поклонники признались, что стильная стрижка Юлии больше к лицу, чем длинные локоны.

Однако Салибекова поспешила уточнить, что опять намерена нарастить волосы, и будет так поступать, пока не отрастут свои.

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