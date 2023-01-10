«Не человек, а купленная тварь»: Стас Садальский жестко высказался после скандала в Калуге

Известный актер и популярный блогер Стас Садальский в своем телеграм-канале опроверг информацию о том, что спектакль в Калуге был заменен на другой по его вине.
Стас Садальский напомнил, что готов выходить на сцену в любом состоянии, и назвал несколько случаев, когда он появлялся перед публикой вопреки запретам врачей.
«Если вам говорят, что спектакль отменен/заменен, потому что Садальский не приехал, знайте, что это ложь. За 23 года моей работы в антрепризе не было ни одного спектакля, который бы отменили по моей вине. Все знают, что я выхожу на сцену и с температурой 40, и без голоса, и на костылях. Был спектакль, на который врачи из 67-й горбольницы отпустили меня на два часа под надзором хирурга, который в антракте колол блокаду и следил, чтобы я ни в коем случае не вставал на сцене с инвалидной коляски. А я вставал и танцевал. Потому что люблю вас. И нет человека, который бы опроверг этот факт. Либо это не человек, а купленная тварь», — эмоционально высказался Стас Садальский в телеграм-канале.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, скандал разразился в Калуге, когда без каких-либо предупреждений для зрителей спектакль с участием Стаса Садальского был заменен на другой. Актер утверждает, что не он был тому причиной, а кто или что, не объяснил.