«Не человек, а купленная тварь»: Стас Садальский жестко высказался после скандала в Калуге

Известный актер и популярный блогер Стас Садальский в своем телеграм-канале опроверг информацию о том, что спектакль в Калуге был заменен на другой по его вине.

Стас Садальский напомнил, что готов выходить на сцену в любом состоянии, и назвал несколько случаев, когда он появлялся перед публикой вопреки запретам врачей.