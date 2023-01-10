«Кто посмеет сказать, что Ларисочке не 35?»: 67-летнюю Долину публично унизили из-за возраста

Известная певица и педагог по вокалу, 67-летняя Лариса Долина ответила на хейт в Сети, который начался после того, как она осмелилась демонстрировать смелые фото и видео с Мальдив.

Лариса Долина заявила, что выглядит и чувствует себя на 35-40, а значит, может позволить себе смелые образы и обнаженные ноги.

В этом усомнилась популярный блогер Лена Миро. В своем «Живом Журнале» она разместила откровенно неудачные снимки Ларисы Долиной и поиздевалась над внешностью и самоуверенностью звезды.

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