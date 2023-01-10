«Кто посмеет сказать, что Ларисочке не 35?»: 67-летнюю Долину публично унизили из-за возраста

Известная певица и педагог по вокалу, 67-летняя Лариса Долина ответила на хейт в Сети, который начался после того, как она осмелилась демонстрировать смелые фото и видео с Мальдив.
Лариса Долина заявила, что выглядит и чувствует себя на 35-40, а значит, может позволить себе смелые образы и обнаженные ноги.
В этом усомнилась популярный блогер Лена Миро. В своем «Живом Журнале» она разместила откровенно неудачные снимки Ларисы Долиной и поиздевалась над внешностью и самоуверенностью звезды.
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Лариса Долина утверждает, что выглядит на 35-40 лет. Фото: Global Look Press
«Кто посмеет сказать, что Ларисочке не 35 или - ну вот самый максимум! - 40? Только человек с подсевшим зрением. Ну вы же видите? Смотрите внимательно! Выглядит не на 35-40, а, как по мне, даже на 30! Правда, я давно не была у окулиста, но выходит, что он мне и не нужен - я все вижу правильно. Мало того, что Лариса талантливая певица, так еще и сохранила молодость. Ругается с молодой Карнавалькой, поет дуэтом с молодыми исполнителями. И отвечает завистникам с задором и свежим юморком! Ладно, надеюсь, глаза все протерли и угомонились теперь», - высказалась Лена Миро.