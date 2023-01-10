Оделась в молодежном стиле: Алсу в кожаных брюках карго появилась на шоу братьев Сафроновых

Алсу уже много лет строит карьеру на сцене. Она не скрывает, что за 20 лет еще показала не весь свой потенциал. Певица продолжает выпускать песни и зачастую участвует в съемках телевизионных шоу. В свои 39 лет она не боится экспериментировать со стилем. Все чаще артистку можно увидеть не только в вечерних нарядах, но и молодежных луках.
В последнее время многие артисты разъехались по теплым краям. Однако Алсу не только осталась в Москве, но и успела посетить шоу братьев Сафроновых. В первом ряду она отметилась в кожаных брюках карго, которые находятся в топе трендов. Водолазка дополнила ее монохромный лук. Свой наряд она дополнила шубкой.
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«Ребята, вы крутые, спасибо!» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие осыпали ее комплиментами. «Я вас даже не узнала», «Ого, у вас такой наряд», «Как вы стильно выглядит», «Только молодеет», «Какая вы роскошная», «брюки просто отпад», «Круто, что такие звезды ходят на шоу», — стали писать пользователи Сети.
Алсу и братья Сафроновы. Фото: соцсети звезды