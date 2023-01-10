Оделась в молодежном стиле: Алсу в кожаных брюках карго появилась на шоу братьев Сафроновых

В последнее время многие артисты разъехались по теплым краям. Однако Алсу не только осталась в Москве, но и успела посетить шоу братьев Сафроновых. В первом ряду она отметилась в кожаных брюках карго, которые находятся в топе трендов. Водолазка дополнила ее монохромный лук. Свой наряд она дополнила шубкой.

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