Между первым и вторым перерывчик небольшой: Оксана Ряска из «Дома-2» готовится вновь стать мамой

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, сыну которой нет еще и полутора лет, вновь готовится стать мамой. Оксана Ряска не стала долго держать паузу, так что у ее детей будет небольшая разница в возрасте - около двух лет.
О второй беременности Оксана Ряска сообщила подписчикам, поделившись фото, которые были сделаны во время гендерпати. Оксана Ряска и ее избранник вновь ждут мальчика.
«Спасибо, Вселенная!» - подписала Оксана Ряска снимок, сделанный во время вечеринки, посвященной будущему малышу.
Оксана Ряска и ее муж радуются будущему малышу. Фото: соцсети
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Оксана Ряска уже несколько лет живет в США, куда эмигрировала сразу после ухода с телестройки. О первой беременности Оксана Ряска предпочла не сообщать публично. Поклонники узнали, что Оксана Ряска стала мамой, когда сыну Ряски было уже несколько месяцев. На этот раз экс-участница проекта ведет себя по-другому.