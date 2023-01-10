Между первым и вторым перерывчик небольшой: Оксана Ряска из «Дома-2» готовится вновь стать мамой

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, сыну которой нет еще и полутора лет, вновь готовится стать мамой. Оксана Ряска не стала долго держать паузу, так что у ее детей будет небольшая разница в возрасте - около двух лет.

О второй беременности Оксана Ряска сообщила подписчикам, поделившись фото, которые были сделаны во время гендерпати. Оксана Ряска и ее избранник вновь ждут мальчика.