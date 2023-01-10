«Начинается хамство»: Саша Черно возмущена поведением ведущей «Дома-2» Нелли Ермолаевой, назвавшей ее «ослицей»

Саша Черно посмотрела эфиры «Дома-2» и пришла в ужас от поведения новой ведущей проекта Нелли Ермолаевой. Саша Черно услышала и увидела, как Нелли Ермолаева за глаза, в присутствии Иосифа Оганесяна и одной из участниц телестройки назвала ее «ослицей».

Саша Черно сначала не поверила своим ушам, а потом разразилась в микроблоге бранью. Она дала понять, что Нелли Ермолаева поступает непрофессионально, когда хамит участникам реалити-шоу. Саша Черно публично погрозила Нелли Ермолаевой пальцем, пообещав, что найдет способ поставить ее на место.

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