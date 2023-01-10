«Я остаюсь в больнице»: Никита Михалков дал первый комментарий по поводу своего диагноза

Именитый режиссер, 77-летний Никита Михалков, на днях госпитализированный в одну из столичных клиник с пневмонией и ковидом, вышел на связь.
Он дал понять, что информация о его тяжелом состоянии, которая распространяется по новостным лентам, не совсем соответствует действительности.
Никита Михалков поблагодарил поклонников за беспокойство и пожелания здоровья. И пообещал, что будет держать всех в курсе происходящего с ним.
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«Дорогие друзья, я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам... Учитывая количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации обо мне в СМИ и соцсетях, достоверные новости о моем здоровье вы сможете узнавать все так же, даст Бог, из первых уст – в моем официальном телеграм-канале «Бесогон» (с голубой галочкой). Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение. Искренне ваш, Никита Михалков», - написал мэтр в своем телеграм-канале.