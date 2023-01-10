«Я остаюсь в больнице»: Никита Михалков дал первый комментарий по поводу своего диагноза

Именитый режиссер, 77-летний Никита Михалков, на днях госпитализированный в одну из столичных клиник с пневмонией и ковидом, вышел на связь.

Он дал понять, что информация о его тяжелом состоянии, которая распространяется по новостным лентам, не совсем соответствует действительности.

Никита Михалков поблагодарил поклонников за беспокойство и пожелания здоровья. И пообещал, что будет держать всех в курсе происходящего с ним.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».