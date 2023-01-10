69-летняя Елена Проклова госпитализирована со сложным переломом

«Я со сломанной ногой отыграла пять спектаклей, потому что это профессионально в первую очередь не о себе думать, а о зрителях», – призналась Проклова.

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По словам 69-летней актрисы, она думала, что просто подвернула ногу, а вот рентген показал, что у нее сложный перелом. Врачам пришлось наложить гипс. При этом Елена Игоревна на коляске отыграла пять спектаклей.