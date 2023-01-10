«Их так воспитали»: режиссер Снежкин назвал Смольянинова жертвой

О резком поступке актера Артура Смольянинова высказался режиссер Сергей Снежкин, который в свое время снял артиста в сериале «Белая гвардия».

68-летний постановщик не стал нападать на коллегу по киноискусству за его негативную позицию в отношении России, но подчеркнул, что таких «Смольяниновых» взращены целые поколения.

«Он, по большому счету, не виноват в том, что после распада СССР был вскормлен таким образом — на русофобии. Их так воспитали. Целые поколения. Думаете, это частный случай? Их будет еще больше. И мы предупреждали», — цитирует Снежкина 5-tv.ru. «Есть страшные жертвы на поле боя, а есть вот такие, как Смольянинов. Его даже *** (нецензурное ругательство, - Прим. авт.) язык не поворачивается назвать. Ему, бедолаге, кажется, что так и надо жить, так и надо думать».

Режиссер добавил, что Смольянинов и подобные ему беглецы из России рано или поздно вернутся. Но какова будет их жизнь на родине после таких слов?