«Роковой» год и трудная неделя для Михалкова: предсказание нумеролога

Знаменитый режиссер Никита Михалков находится в больнице с тяжелым двусторонним воспалением легких, за его жизнь борются врачи. Пока никаких прогнозов медики не дают, известно лишь, что состояние Михаила Сергеевича ухудшилось. Зато свой прогноз относительно здоровья Михалкова дал нумеролог Владимир Кузнецов. По его мнению, вся предстоящая неделя будет для режиссера невероятно сложной.

«Никита Михалков родился 21 октября 1945 года. В нумерологии этот день считается днем исключительности. Люди, появившиеся на свет в это время, любят подкалывать других. Кроме того, в дате рождения Никиты Сергеевича есть знак реабилитации человеческой души. Ему среднего не надо: он или наверху, или внизу. Мы видим, что в случае с Михалковым программа сработала на сто процентов и работает до сегодняшнего дня», - сказал Кузнецов.

Наступивший 2023 год, по словам эксперта, должен стать роковым для Никиты Сергеевича.

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