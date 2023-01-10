Нос картошкой, пятна на коже: Валя Карнавал показала лицо без фильтров – момент истины

В последнее время про Валю Карнавал много писали в контексте ее чудесного преображения. Многие помнят блогершу по шоу ТНТ «Звезды в Африке» с носиком картошкой, синяками под глазами и даже лишним весом.

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Однако позже звезда стала появляться на кадрах в Сети в виде идеальной красавицы – с ровной кожей, узким носиком, подтянутым лицом. Многие даже подумали о пластике.

Но похоже, все объясняется более простыми манипуляциями. На своем канале Telegram Валя Карнавал показалась с так называемом «кружочке», который невозможно снять с компьютерными фильтрами. И вот тут наступил момент истины!

Валя Карнавал появилась перед фолловерами все с тем же носиком, с пятнистой кожей и выраженными носогубками. Но, стоит отметить, это никак не отняло у тиктокерши ее очарования.