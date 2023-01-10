Катание в -25, а затем больница: за несколько дней до реанимации Костомаров блистал в «Ледниковом периоде»

Есть основания полагать, что внезапная госпитализация фигуриста Романа Костомарова не такая уж и внезапная. Еще 6 января 45-летний спортсмен выступал в составе шоу «Ледниковый период» Ильи Авербуха в подмосковном Ногинске. И температура на площадке была -25 градусов.

Об этом сообщает издание Super, опубликовав видео выступления фигуриста с партнершей. У обоих обильно идет пар изо рта, подтверждая окружающий мороз. При этом пара стоит на льду на коленях. Не эта ли «холодная» работа привела к пневмонии знаменитого чемпиона?

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Напомним, о госпитализации Костомарова в тяжелом состоянии стало известно днем 10 января. По информации СМИ, звезду фигурного катания подключили к аппарату ИВЛ.