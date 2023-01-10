«Это кошмар»: отец Романа Костомарова – о состоянии фигуриста

Роман Костомаров, олимпийский чемпион по фигурному катанию, оказался в больнице с пневмонией, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а теперь фигуриста переводят в Коммунарку. Об этом рассказал отец спортсмена.

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«Сказали, переводят его в Коммунарку. Наверное, [ковид]. У нас же какие врачи? Мне позвонил младший сын, сказал, что где-то в новостях написали, что подключили его в вентиляции легких. Это кошмар. Где он мог [заболеть]?» - посетовал Сергей Костомаров в беседе с корреспондентом телеканала «360».

Он добавил, что постоянно находится на связи со своей невесткой – Оксаной Домниной, она сообщает ему все новости, касающиеся состояния Романа.