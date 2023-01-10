О секретах съемки «Чебурашки» рассказала актриса Ольга Кузьмина

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Я не только озвучивала Чебурашку, но и играла его, подарив ему эмоции и мимику. Поэтому я присутствовала не только на озвучении, но и на съемочной площадке, играя все, что теперь видно в нашей кинокартине.

То, что фильм получился таким слаженным и эмоциональным — большая заслуга всей творческой команды. Начиная со сценария и заканчивая даже финальными титрами, каждый из нашей огромной команды делал с любовью и душой. Мне кажется, что большинство из нас, наверное, за исключением продюсеров, во время работы вряд ли думали о кассовых сборах.

Мы все думали о том, чтобы сделать это хорошо, искренне и по-настоящему. Работа каждого из участников группы была сделана на максимуме», — приводит слова актрисы издание РИА ФАН.