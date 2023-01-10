«С годами приходит мудрость»: Зарубина придумала способ публично примириться с Малининым

После победы в третьем сезоне шоу «Суперстар! Возвращение» певица Ольга Зарубина ощущает радость и эйфорию.

«Я попробовала себя в разных стилях и жанрах на проекте: это было реальным полетом в космос», - отметила 64-летняя артистка в беседе с прессой.

Журналисты напомнили ей, что в одном жанре певица все-таки не блеснула – в романсе. Зарубина подтвердила, что с удовольствием спела бы красивый романс. Возможно даже, в дуэте. Ей предложили сделать это с бывшим мужем Александром Малининым, и Ольга оказалась не против такой идеи.

«Мне кажется, наша совместная песня расставила бы все точки на «и» и прекратила бы полоскание грязного белья в наш адрес. Я только за мир и любовь, а музыка творит чудеса, - цитирует Зарубину портал Prozvezd. - С годами приходит мудрость. Ты понимаешь, что человек может ошибиться и вовремя не осознать это. К тому же, у нас с ним – общая дочь Кира, наше продолжение. Причем, прекрасное продолжение. Я ею бесконечно горжусь. Думаю, она тоже была бы рада, увидев на сцене вместе мать и отца».

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Напомним, Малинин и Зарубина были женаты в 1983—1988 годах. Но, по словам певицы, их брак был гораздо короче.