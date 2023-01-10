Севастьянова с открытым ртом показала забрызганное белым лицо: мужчины дышат учащенно

Каролина Севастьянова устроила шок-фотосессию, во время которой выскочила в одном халатике на снег и набросала на лицо белые брызги снега.

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Судя по всему, спортсменка испытывала в этот момент небывалые эмоции и даже кричала, поскольку ее рот был открыт.

Что говорить, гимнастка хоть и покончила с большим спортом, по-прежнему не растеряла олимпийского духа. Ведь столь смелый шаг может совершить далеко не каждая девушка!