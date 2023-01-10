Страшный год: кум Ванги предсказал будущее России и Европы

Проанализировав видения болгарской предсказательницы Ванги, ее кум, прорицатель Сергей Косторной, сделал неутешительные выводы относительно перспектив 2023 года. Он подчеркнул: завершается год Золоторогого тура по славянскому календарю, а это значит, что человечество столкнется с крупными неприятностями.

«Бык разъярен в конце года и пойдет все на своем пути крушить. И будет крушить до 20 марта», — заявил Косторной в эфире телепередачи «Пусть говорят».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Но и после Дня весеннего равноденствия спокойствия ждать не стоит: на смену Золоторогому туру придет Огнегривый конь, знаменуя период борьбы добра и зла. Предсказатель Косторной пообещал скорое свержение европейских лидеров, развал НАТО и ЕС. Санкции с России, по его мнению, скоро будут сняты. По материалам издания «РИА ФАН».