СМИ: Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к ИВЛ

Неприятная новость для поклонников фигурного катания: 10 января олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией.

После полуночи фигуриста привезли в одну из московских клиник, а утром ему стало хуже. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ, состояние спортсмена оценивают как крайне тяжелое. Такие подробности сообщил Telegram-канал Mash. Грипп или коронавирус подкосил звезду фигурного катания, пока неизвестно.

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Добавим, что Костомаров является регулярным участником ледовых телешоу. Так сейчас он занят в проекте «Ледниковый период», в паре с Валерией Ланской. Финал передачи зрители Первого канала увидят 14 января в 18:20.