Севастьянова раздвинула ноги, чтобы сверкнуть «щелью порока»: поза кошки в период желаний

Каролина Севастьянова обладает фигурой, которая есть далеко не у каждой фотомодели. Звезда прекрасно знает о своих выдающихся достоинствах и демонстрирует их умело публике в соцсетях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На этот раз спортсменка утянулась с ног до головы в черные одеяния, чтобы показать плавность своих линий. И встала перед зеркалом для эффектного селфи в позе кошки в период желаний.

Севастьянова расставила ноги, показав щель между ними, а свой пышный бюст выпятила вперед. Что говорить, подписчики затрепетали от такого невероятного вида!