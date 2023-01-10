Брат — нацист и убийца, отец бросил в пять лет: жестокость Смольянинова объяснил Худяков

Артур Смольянинов вызвал оторопь своими недавними высказываниями у россиян. Он заявил, что готов пойти против своих соотечественников с оружием и ему плевать на них и в целом на страну. Ей он, к слову, пожелал засыпаться радиоактивным пеплом.

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Отметим, что из страны Смольянинов сбежал один, оставив в России своих двоих сыновей, бывшую жену и других родственников. Поэтому многих шокировали слова артиста, отличившегося особой жестокостью не только по отношению к своим поклонникам, но и к собственным детям.

Политик Роман Худяков объяснил истоки невероятных высказываний Артура Смольянинова. Он вспомнил, что его самого, а также двух братьев и сестру бросил отец. Тогда будущей знаменитости было всего пять лет.

Кроме того, его брат состоял в нацистской группировке, уничтожающей на улицах людей. Сейчас он сидит по уголовному делу.

«По поводу Смольянинова удивляться не приходится. Там семейные ценности — нацистские. Вот и поддерживает он нацистов. А от родной страны готов оставить «радиоактивный пепел» и собственных детей. А вообще, у таких Родины нет. Если у некоторых, как Пугачева и Галкин*, Родина — там, где деньги в банках лежат, то у Смольянинова Родины нет вообще», — написал политик в соцсетях.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.