Одна рука отказала: Краско из клиники рассказал, что с ним случилось на самом деле

Народный артист Иван Краско рассказал, из-за чего он на самом деле оказался в больнице. 92-летний артист пожаловался, что у него отказала одна рука. Поэтому он понял, что у него имеется проблема с сердцем и поспешил вызвать скорую помощь.

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«Левая рука перестала подчиняться. Левая рука, я знаю, связана с сердцем непосредственно. Лечат меня от инсульта», - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» Иван Краско.

Артист заявил, что в его возрасте вполне нормально посещать подобные заведения и сейчас он чувствует себя неплохо. Даже врачи замечают, что он продолжает шутить, а это значит, что с ним будет все нормально.