Пожелал детям радиоактивного пепла? Рудковская пришла в ужас из-за поступка Смольянинова

Продюсер Яна Рудковская пришла в ужас от слов артиста Артура Смольянинова, который недавно высказался по поводу России и соотечественников.

Он заявил, что ему все равно до родины, даже если она погрязнет в радиоактивном пепле. Отметим, что на территории РФ остались его двое детей и экс-супруга. На этот момент обратила внимание и жена Евгения Плющенко.