Пожелал детям радиоактивного пепла? Рудковская пришла в ужас из-за поступка Смольянинова

Продюсер Яна Рудковская пришла в ужас от слов артиста Артура Смольянинова, который недавно высказался по поводу России и соотечественников.
Он заявил, что ему все равно до родины, даже если она погрязнет в радиоактивном пепле. Отметим, что на территории РФ остались его двое детей и экс-супруга. На этот момент обратила внимание и жена Евгения Плющенко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Очень жаль детей и очень жаль бывшую жену. Слушать, как их отец говорит о том, что ему все равно, что с ними будет, что ему все равно, в какой стране они будут жить, что ему все равно, превратится она в радиоактивный пепел — врагу не пожелаешь такое от близкого человека принять! Да и получится принять ли?» — не скрыла боли Рудковская в личном блоге.
Продюсер заметила, что, наговорив гадостей, Смольянинов оскорбил и своих поклонников. Этот шаг Яна Рудковская расценила как предательство.