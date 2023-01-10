Рак мозга унес жизнь заслуженной артистки Башкортостана Наркис Юмагузиной

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Сообщается, что в последние годы жизни Юмагузина страдала от тяжелой болезни. Местные СМИ сообщают, что это была опухоль головного мозга. Актриса перенесла несколько операций, ее коллеги собирали средства, чтобы помочь звезде театра.

У актрисы остались две дочери — 14 и 11 лет. Их воспитание теперь легло на супруга умершей, заслуженного артиста РБ Мираса Юмагузина.