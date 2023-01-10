Рак мозга унес жизнь заслуженной артистки Башкортостана Наркис Юмагузиной

Салаватский башкирский драматический театр оплакивает свою звезду. 7 января в возрасте 39 лет умерла заслуженная артистка Башкортостана Наркис Юмагузина. Актрису похоронили в ее родной деревне Кульчурово.
«Природа одарила Наркас Ахатовну великолепными внешними данными, богатым голосом, ярким актерским темпераментом. Ее универсальный, гибкий талант позволял ей играть практически во всех театральных жанрах. Наркас, обладающей широким творческим диапазоном, одинаково хорошо давались комедийные, лирические и трагедийные роли», — рассказали в театре.
«Тонкая, лиричная, мягкая, душевная актриса являлась украшением любого спектакля, любого театрального мероприятия».
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Сообщается, что в последние годы жизни Юмагузина страдала от тяжелой болезни. Местные СМИ сообщают, что это была опухоль головного мозга. Актриса перенесла несколько операций, ее коллеги собирали средства, чтобы помочь звезде театра.
У актрисы остались две дочери — 14 и 11 лет. Их воспитание теперь легло на супруга умершей, заслуженного артиста РБ Мираса Юмагузина.