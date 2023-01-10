«Его постоянно колют»: директор Ивана Краско рассказал, что случилось с артистом

Народный артист Иван Краско оказался в больнице — с инсультом. Еще 6 января, находясь на даче, он почувствовал себя плохо, у него даже отнялась рука. 92-летний актер вернулся в городскую квартиру, но ему становилось все хуже, и пришлось вызвать скорую. Врачам удалось стабилизировать состояние артиста, его даже перевели из реанимации в обычную палату.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Вроде как все страшное позади, его постоянно колют, капельница за капельницей. Питание диетическое, как врачами прописано», — рассказал директор Краско, Вячеслав Смородинов, корреспонденту телеканала «360».
По его словам, настроение у Ивана Ивановича вполне бодрое, он настроен выйти на сцену 27 января в спектакле «Я вернулся в мой город…». Но врачи советуют не спешить и оставаться под наблюдением.