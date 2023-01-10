«Его постоянно колют»: директор Ивана Краско рассказал, что случилось с артистом

Народный артист Иван Краско оказался в больнице — с инсультом. Еще 6 января, находясь на даче, он почувствовал себя плохо, у него даже отнялась рука. 92-летний актер вернулся в городскую квартиру, но ему становилось все хуже, и пришлось вызвать скорую. Врачам удалось стабилизировать состояние артиста, его даже перевели из реанимации в обычную палату.

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