Сама доброта: Кейт Уинслет растрогала фанатов, поддержав неопытную журналистку во время интервью

Фанаты 47-летней Кейт Уинслет гордятся актрисой. У звезды «Титаника», оказывается, столько эмпатии!

В Twitter стал вирусным ролик немецкой телекомпании ZDF, на котором молоденькая журналистка берет у Кейт очередное из сотен интервью по поводу нового фильма «Аватар: Путь воды». Во время разговора девушка по имени Марта призналась звезде, что нервничает, так как это ее первое интервью. Уинслет в ответ не стала возмущаться, почему ей подсунули стажерку, а наоборот, поддержала начинающего репортера.

«Ты делаешь это впервые? — уточнила Кейт. — Хорошо, тогда знаешь что? Когда мы сделаем это интервью, оно будет самым удивительным из всех. И знаешь почему? Потому что мы решили, что так и будет. Прямо сейчас мы решили, я и ты, что это будет действительно фантастическое интервью.

Ты можешь спросить меня о чем угодно, и тебе не нужно бояться. Все будет восхитительно. Окей? Ты можешь. Хорошо, давай сделаем это!»