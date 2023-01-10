Горбань вальяжно оголила «бесстыдный треугольник» на публике: купальник завораживает

Мария Горбань прославилась среди широкой публики в роли тележены Дмитрия Нагиева. Блондинка стала звездой после выхода сериалов «Кухня» и «Отель «Элеон», прочно закрепив за собой звание секс-символа отечественной киноиндустрии.
Горбань вальяжно оголила «бесстыдный треугольник». Фото: соцсети
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Сейчас актриса поддерживает этот статус, заполняя свои аккаунты в соцсетях знойными фотографиями.
Горбань действительно имеет роскошную фигуру со стройными ножками и объемным бюстом, завораживая своих поклонников. На последнем снимке из Шри-Ланки Мария предстает в купальнике, который оказывается очень смелым и приоткрывающим некоторые «интимные тайны».
Как вам такой пляжный образ?